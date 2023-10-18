Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya devriye ekiplerince 135 şahıs, 20 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı bildirildi.

Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 135 şahıs, 20 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 4 adet kesici alet ele geçirilen 4 şahsa idari işlem uygulandı.