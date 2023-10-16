Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye ekipleri, 8 ayrı bölgede 192 kişiyi ve 45 aracı sorgulayarak GBT kontrolü yaptı.

Resmi Ekipler Amirliğine bağlı Yaya Devriye görevlileri tarafından Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 192 şahıs ve 45 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, 2 adet kesici alet ele geçirildi, şahıslara idari yaptırım uygulandı. 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı.