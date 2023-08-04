Kütahya İl Özel İdaresince 2023 yılı yatırım programındaki yol çalışmalarının peyderpey tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulduğu bildirildi.

Kütahya İl Özel İdaresi Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Özel İdarenin yaptığı asfalt çalışmalarıyla köy yollarındaki ulaşım kalitesini yükselttiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada,” Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde tüm hızıyla devam ettiğimiz yol çalışmaları bir bir tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. 2023 yılı İl Özel İdaresi yol programı çerçevesinde Çavdarhisar ilçemizin Efeler, Çatköy arası 5.5 kilometre 1. Kat asfalt olarak tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Aslanapa ilçesi Yağcılar, Çalköy yolu 6.5 kilometre 1. Kat asfalt olarak tamamlandı. Yol çalışmalarımız sadece ilçe köylerimizde devam etmiyor, merkeze bağlı köylerimizde de yol çalışmalarımız hummalı bir biçimde devam ediyor. Kısa bir süre önce yapımına başladığımız Merkez İlçe Söğütyaylası köy yolumuzu 3 kilometre, Merkez İlçe Ağaçköy yolumuzu 2 kilometre 1. Kat asfalt olarak tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk” ifadelerine yer verildi.