Kütahya’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iştirakçi olarak katıldığı “Yaşasın Buzağılar, Gülsün Yüzler” isimli projenin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

“Yaşasın Buzağılar, Gülsün Yüzler” projesi tanıtım ve bilgilendirme toplantısı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı salonunda Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Uşak İl Müdürlüğü Teknik Personeli, İl Müdürü Emre Yeniay, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Kurt, Şube Müdürleri, yetiştiriciler ve Süt Birliğinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerde sürünün devamlılığının sağlıklı buzağı yetiştirme programlarındaki başarıya bağlıdır. Yapılan istatistiklere göre ileri ülkelerde bile buzağı ölümleri yüzde 20’lerin üzerindedir. İyi bakım besleme yöntemleriyle bu ölüm yüzde 3, yüzde 5’lere kadar çekilebilmektedir” ifadelerine yer verildi.