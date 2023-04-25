Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Kütahya merkez ve 12 ilçenin katılımıyla gerçekleştirilen yasa dışı bahis-siber denetim uygulamasında 69 işyeri kontrol edildi, 660 şahıs sorgulandı, dolandırıcılık suçundan aranması olan 1 kişi yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ”Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Kütahya merkez ve 12 ilçenin katılımıyla yasa dışı bahis-siber denetim uygulaması gerçekleştirilmiş, uygulama esnasında 69 işyeri kontrol edilmiş, 660 şahıs sorgulanmış, uygulamada Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle dolandırıcılık suçundan aranması olan Ö.T. isimli şahıs tarafımızca yakalanmıştır. Ayrıca uygulama esnasında Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, ’Güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı’ konularında 150 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapılmış, 200 adet broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.