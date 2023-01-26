Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan “Drama Atölyesi” etkinliği 7-12 yaş grubu çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan “Drama Atölyesi” etkinliği 7-12 yaş grubu çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Üç farklı yaş grubunun yer aldığı drama atölyesinde, Kütahya Belediyesi Konservatuar Drama ve Tiyatro Okulu tarafından gerçekleştirilen seanslarda çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Sevgi, dostluk, arkadaşlık temalarının vurgulandığı atölye programında, geleneksel oyunlarda büyük ilgi uyandırdı. Etkinlikte doyasıya eğlenen minikler, arkadaşlarıyla paylaşımı öğrenerek tatilin keyfini çıkarttı.