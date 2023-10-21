Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce görevlilerince yılbaşından bu yana suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik il geneli yürütülen çalışmalar açıklandı. Yapılan denetlemeler sonucunda, 682 bin 616 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 775 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce il geneli asayiş suçları çerçevesinde 1 Ocak 2023-19 Ekim 2023 tarihleri arasında şüpheli şahıs ve araçlara yönelik olarak yapılan denetlemeler sonucunda, 175 ruhsatsız tabanca, 73 ruhsatsız tüfek, 98 kurusıkı tabanca, bin 928 mermi, fişek ve bin 613 kesici alet ele geçirildi. Yapılan kontrollerde, 682 bin 616 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 775 şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 393 bin 207 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 38 araç yakalandı.