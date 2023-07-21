Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına daha etkili müdahale edebilmek, orman bakımı, gençleştirme ve ağaçlandırma faaliyetlerini daha etkili şekilde yürütebilmek için orman yolu ağı genişletme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede alevlerin önünün kesilmesi ve yangının kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyan yangın emniyet yollarının yapımı sürüyor.

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Alagöz Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan yangına hassas bölgelerde yapılan Yangın Emniyet Yol ve şeritleri ile orman yangınları ile mücadelede yangınların yok edici etkilerinin de en aza indirilmesi öngörülüyor.