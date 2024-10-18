Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınları ile mücadelede önemli yeri olan 50 adet yangın havuzu sayısının 2024 yılında 10 adet daha yapılarak toplamda 60 adede ulaştığı bildirildi.

Konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”2024 yılında Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğünde 3 adet, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünde 4 adet, Emet Orman İşletme Müdürlüğünde 2 adet, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü 1 adet olmak üzere 10 adet yangın havuzu yapılmıştır. Yeşil Vatanımız için yatırımlarımıza devam edeceğiz” şeklinde ifadelere yer verildi.