Kütahya Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, 2024-2025 av sezonuna ilişkin yaptığı açıklamada, Kütahya’da yaban tavşanı ve kınalı keklik avının 19 Ocak 2025 itibarıyla sona erdiğini, ancak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu türlerin avının 26 Ocak 2025’e kadar devam edeceğini belirtti.

Yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki diğer av türlerinin kapanış tarihlerine de değinen Başkan Yiğit, yaban domuzu avının 16 Şubat 2025, ördek, çulluk ve tahtalı avının 2 Mart 2025 sona ereceğini, 2 Mart 2025 itibarıyla tüm av türlerinin tamamlanarak 2024-2025 av sezonunun sona ereceğini ifade etti.

“Sürdürülebilir avcılık ve denetim çağrısı”

Yaban hayatın korunması ve sürdürülebilir avcılık için avlanma tarihlerine uyulmasının önemine dikkat çeken Süleyman Yiğit, her canlının üreme ve yaşama hakkına sahip olduğunu vurguladı. Sezonun kapanmasıyla birlikte denetimlerin orman, jandarma ve emniyet birimleri gibi ilgili kurumlarca sıkı bir şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Yiğit, sadece resmi kurumların değil, tüm vatandaşların da yaban hayatın korunmasına katkıda bulunmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Kaçak avcılıkla mücadelede 112 Acil Çağrı Merkezi’nin önemini vurgulayan Yiğit, orman, jandarma, emniyet ve diğer kurumların ihbar hatlarının artık tek bir numarada toplandığını belirterek, vatandaşları bu hattı kullanmaya çağırdı. Yiğit, “Doğa ve yaban hayatı bizlere gelecek nesillerin emanetidir. Bu emaneti koruyarak onlara aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Tüm vatandaşları bilinçli olmaya davet ediyorum ” dedi.