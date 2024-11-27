Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü, Afyonkarahisar-Kütahya Şube Müdürlüğü’ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Kütahya Merkez Türkmenbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda özellikle kızıl geyiklerin yoğun olarak bulunduğu alanlara 300 kilogram yonca bırakıldı. Bu müdahale, yaban hayatının kış mevsiminde hayatta kalma mücadelesine destek olmak ve ekosistemin dengesini korumak amacıyla yapıldı.

Yetkililer, bu tür desteklerin yaban hayatı için hayati önem taşıdığını belirterek, çalışmalara kış boyunca devam edileceğini ifade etti. Ayrıca vatandaşlara, yaban hayatının korunmasına yönelik hassasiyet göstermeleri çağrısında bulunuldu.