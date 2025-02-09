Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Şevki Şimşek Yaylacık Ormanı’ndaki atlar, dron ile görüntüledi.

Tunçbilek beldesinden Şevki Şimşek isimli doğaseverin ormanda yaban hayvanlarına fırınından götürdüğü ekmekleri verdiği sırada dron ile çektiği görüntüler büyük ilgi gördü. Gruplar halinde dolaşan yaban atları, bir süre sonra ormanda uzaklaşarak gözden kayboldu.

Atları dron ile görüntüleyen Şimşek şunları söyledi:

"Fırından ekmekleri yaban hayvanlarına götürüyordum, bir anda karşıma çıktılar. Ben de o anları ölümsüzleştirerek yoluma devam ettim ki aksilik olacak, arabam kara saplandı. Ne kadar uğraştıysam çıkaramadım, sonra Tunçbilek Merkez Mahallesi Muhtarı Mustafa Kavun ve Halil Namlı traktörleri ile gelerek beni kurtararak yoluma devam ettim. Ormanlarımızı ve yaban hayatını koruyup sahip çıkalım."