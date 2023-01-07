Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünün Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası çerçevesinde düzenlemiş olduğu ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünün Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası çerçevesinde düzenlemiş olduğu ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, ödül töreninde yaptığı konuşmasında veremle ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Şenkul, Kütahya’da veremle savaşı anlattı ve dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Daha sonra protokol üyeleri tarafından öğrencilere ödülleri verildi. Kompozisyon dalında il birincisi olan Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Korkmaz yazdığı kompozisyonu törende okudu. Kompozisyon salonda bulunanlardan büyük alkış aldı.

Üniversite hayali olan kompozisyon dalında il birincisi Ayşe Korkmaz, tören sonrası öğretmenleriyle birlikte Kütahya Dumlupınar Üniversitesini ziyaret ettiler. Ayşe Korkmaz ve öğretmenlerini makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Ayşe Korkmaz’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Rektör Uysal, Korkmaz’a kendi yazdığı kitabını hediye etti.