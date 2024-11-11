Kütahya’da Milli Ağaçlandırma Günü’nde düzenlenen fidan dağıtım etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Zafer Meydanı’nda Kütahya Valisi Musa Işın’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil de yer aldı. Etkinlikte Orman Bölge Müdürlüğü tarafından doğa dostu projelere destek vermek amacıyla 2 bin 500 adet kestane, ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.

Vali Işın, Kütahya’nın yüzde 56’sının ormanlarla kaplı olmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Ormanların korunması ve bu oranın artırılması gerektiğini vurgulayan Işın, “Kütahya, doğal güzellikleri, çeşitli bitki örtüsü ve zengin ekosistemleriyle önemli bir değere sahiptir. Bu nedenle ormanlarımızı korumak ve ağaçlandırma faaliyetlerine öncülük etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Ağaçlarımız, yalnızca doğal varlıklarımız değil; hava kalitemizi artıran, su döngüsünü düzenleyen, biyolojik çeşitliliği destekleyen ve iklim değişikliği ile mücadelede vazgeçilmez unsurlardır” dedi.

Vali Işın, geleceğe daha yeşil bir Kütahya bırakmak için herkesin katkısının önemine dikkat çekerek, “Her bir fidan, geleceğimize bırakacağımız en güzel miras. Hep birlikte daha yeşil bir Kütahya için el birliğiyle çalışmalıyız” diyerek etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.