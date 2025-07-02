Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Ensar Durmuş, il genelindeki hastanelerde belirli branşlarda uygulanmaya başlanan "Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi"ni kamuoyuna tanıttı.

Modern tıbbi teknolojilere dayalı olarak geliştirilen bu sistem sayesinde, sağlık hizmetlerinin mekânsal ve coğrafi sınırları ortadan kaldırılarak vatandaşlara daha erişilebilir ve etkin hizmet sunulması hedefleniyor.

Dr. Ensar Durmuş, yaptığı açıklamada, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi’nin özellikle ulaşım zorluğu yaşayan hastalar için büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, "Bu sistemle birlikte, vatandaşlarımız uzman hekimlere teknolojik altyapı üzerinden ulaşabilecek, değerlendirme ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecek" dedi.

Yeni sistemin, sağlık hizmetlerinde dijitalleşmenin önemli bir adımı olduğunu vurgulayan Durmuş, projenin Kütahya’daki sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da yükselteceğini ifade etti.