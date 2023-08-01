Kütahya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, 24-30 Temmuz tarihleri arasında il sınırları içerisinde gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şahıstan 5’i şahıs tutuklandı, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç unsuru olarak, 62,13 gram bonzai, 350 adet sentetik ecza, 150 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.

TCK-191 çerçevesinde 30 olayda, yakalanan 46 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Suç unsuru olarak, 35,25 gram metamfetamin, 123,49 gram esrar, 36,14 gram bonzai, 2 adet ecstasy ve 54 adet sentetik ecza ele geçirildi.

24-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan bilgilendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, 2 Narkorehber faaliyetinde 7 bin 750 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldı.