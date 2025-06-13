Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordineli çalışmaları neticesinde, Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.A. (31) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 12 parça toplam 10.64 gram metamfetamin, 1.42 gram esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 36 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A., isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.