F. A ve R. B. isimli şahısların il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Adı geçen şüpheliler, yürütülen takip neticesi otogarda yakalandı. Şahısların yapılan kontrollerinde, 573 sentetik ecza, 1.48 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde

Kütahya otogarında polis tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

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