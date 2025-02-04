Kütahya’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmalar çerçevesinde R.K., İ.E., S.K. Y.C.Z. ve R.K isimli şüphelilere ait 2 ev, 1 işyeri ve 1 araçta yapılan aramada, 5 bin adet ecstasy isimli hap ve 2 bin 618 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan R.K., İ.E., S.K. ve Y.C.Z. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, R.K isimli şahıs savcılıkça serbest bırakıldı.