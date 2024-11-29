Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda,

Bursa’dan Tavşanlı’ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen B.C. ve uyuşturucu maddeleri saklayan İ.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin sakladıkları bölgede yapılan aramalarda: 1 kilo 118 gram bonzai, 9,33 gram metamfetamin ve 6,86 gram skunk ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana Kütahya genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanan kişi sayısının 173, Tavşanlı ilçesinde ise 26 olduğu bildirildi. Ekiplerin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.