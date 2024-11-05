Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu, Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerinde bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Aramada, H.K. ve Y.G. isimli şahısların bulunduğu araçta 55 gram metamfetamin ile 140 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan H.K. ve Y.G., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.