Kütahya’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişinin üzerinden 97, 07 gram metamfetamin ve 6.86 gram bonzai ele geçirildi.

Kütahya’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişinin üzerinden 97, 07 gram metamfetamin ve 6.86 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ş. A. vevM. E. isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç tespit edilerek il girişinde durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 97, 07 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar haklarında yapılan gerekli işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Çarşı Mahalle Bekçiler ve Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekiplerin Bahçelievler Mahallesinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise, M.T., İT., T.Y. ve Y.Y. isimli şahıslardan 1 adet poşet içerisinde 6.86 gram bonzai olarak değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemlerin ardından Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.