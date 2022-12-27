Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen ilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Ö. K. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Şahıs hakkında yapılan arşiv çalışmasında, 2019 yılında uyuşturucu madde satışı yaptığı 5 farklı olay neticesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, 2021 yılında gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, uyuşturucu madde satışı yaptığı 2 farklı olay neticesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı tespit edildi.

“Kovalamaca sonucu yakalandı”

Şahıs hakkında edinilen bilgilerde, Ö.K.’nin serbest kalması sonrasında, şahsa yönelik ısrarlı takibe devam eden ekipler, şahsın il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde sevkiyatında kullanacağı araç tespit edildi. Şahsın Kütahya’ya doğru seyir halinde olduğunun belirlenmesi üzerine Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol güzergahında tertibat alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçan şahsın içinde bulunduğu araç kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 120 gram metamfetamin maddesi, işyerinde yapılan arama da ise 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan işlem yapılan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.