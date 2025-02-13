Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu (DAİÇG) ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı iş birliğinde düzenlenen "Uygulamalı Yara Bakım Kursu" başarıyla tamamlandı.

KSBÜ Tıp Fakültesi Hekim Sinan Konferans Salonu ve Kütahya Şehir Hastanesi Kronik Yara Bakım Ünitesinde gerçekleştirilen kurs, alanında uzman akademisyenleri ve sağlık profesyonellerini bir araya getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanları, kronik yaralar, diyabetik ayak yaraları ve enfeksiyonlarının tanı ve tedavi süreçlerine dair kapsamlı teorik eğitim aldı.

Teorik eğitimlerin yanı sıra, uygulamalı eğitimler kapsamında Kütahya Şehir Hastanesinde pratik vaka incelemeleri ve tedavi yöntemleri üzerine çalışmalar yapıldı. Kursa katılan sağlık çalışanları, vaka analizleriyle güncel tedavi yaklaşımlarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.