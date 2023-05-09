Kütahya Belediyesi tarafından Trafik Haftası nedeniyle çocuklar için uygulamalı trafik eğitimi etkinliği düzenlendi. Kütahya Belediyesi ana hizmet binası önünde düzenlenen etkinliklerle çocuklar hem eğleniyor, hem de Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli uzman personellerden oyunlarla trafik eğitimi alıyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Trafik Haftası nedeniyle Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sizlere bu programı hazırladı. Öncelikle emeği geçen Belediyemizin personeli değerli çalışma arkadaşlarıma ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Trafik kurallarına uyduğumuz sürece hem kazalar azalıyor hem de can ve mal kayıplarının önüne geçiyoruz. Onun için çocuklarımızın trafik eğitimine alınıp bilinçlendirilmesi nedeniyle Trafik Haftasında böyle bir etkinliği önemli bulduk. Belediyemizin önü çocuklarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize bu tür etkinlikler için açık. Katılımlarınızdan dolayı başta çocuklarımız ve onların çok kıymetli anne ve babalarını da bundan dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.