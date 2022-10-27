Kütahya-Afyon Yolu Polis uygulama noktasında şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 2 şahsın üzerinde 106 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya-Afyon Yolu Polis uygulama noktasında şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 2 şahsın üzerinde 106 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyon Yolu Polis uygulama noktasında B. T ve A. Ö. isimli 2 şahsın bulunduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Şahısların üzerinde yapılan aramada, 106 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.