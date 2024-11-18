Kütahya’nın merkez ile Büyüksaka ve çevresindeki 35 köyün ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla projelendirilen üst geçit inşaatı yeniden hız kazandı.

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlük tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda projede yaşanan firma ile ilgili sorunlar çözüldü. Yetkililer, üst geçidin bir yıl içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını açıkladı. Projenin bölgedeki ulaşım problemlerini hafifletmesi ve Kütahya halkına önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

Üst geçit çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı. Yetkililer, inşaatın planlanan süre içerisinde tamamlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.