Kütahya’da üretilen ’Hayme Ana giysili’ bez bebekler ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği Kütahya Belediyesinin ’Geleneksel Sanatlar Genç Kuluçka Merkezi’ projesi çerçevesinde Kütahya Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile açılan kurs, Kütür ve Turizm Bakanlığı bez bebek sanatçısı Şaziye İlgün rehberliğinde devam ediyor.

Kursiyerler tarafından büyük bir titizlikle üretilen Hayme Ana giysili bebekler, göz kamaştırıyor.

Sanatçı Şaziye İlgün yaptığı açıklamada, bez bebeklerin kültürel gelenekleri gelecek kuşaklara aktarmak için birer kültürel araç olduğunu ifade etti.

İlgün, "UNESCO, ortak kültürel değerlerin yaşatılması amacıyla dünya üzerinde belli ölçütlere dayalı olarak Kütahya ilimizi UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatı Şehirler listesine almıştır. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği Kütahya Belediyesinin ’Geleneksel Sanatlar Genç Kuluçka Merkezi’ projesi dahilinde Kütahya Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile geleneksel sanatımız olan ’Bez bebek kursu’ açılmıştır. Kütahya’da bir ilk gerçekleşti. Her şeyi ile bir ilk, ilk bez bebek sanatçı, ilk bez bebek kursu, ilk kursiyerler, ilk kurumsal kurs olma özelliği ile başladık. Bize bu ilkleri yaşatan Kütahya Belediyesi Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a, Belediye Etüt Müdürü Mehmet Zenci ve değerli personeline, Kütahya Halk Eğitimi Merkezine çok teşekkür ederiz. Germiyan Sokağı’ndaki UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Konağı’nda kursumuz devam ediyor. Tarih kokan bu sokakta, bu konakta geleneksel bez bebeklerimiz ile geçmişten geleceğe köprü oluyoruz. Medeniyetlerin kesiştiği, Osmanlı İmparatorluğu’na yurt olmuş, şehzadeler şehri, Süleyman Şah’ın eşi, Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin babaannesi Hayme Ana’yı Domaniç’in bağrında saklamaktadır. Domaniç Hayme Ana giysili bez bebeklerimizle kültürel mirasımızı yaşatıp gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Hayme Ana bez bebeklerin yapımında o döneme en yakın malzeme olan doğal keçe, çuha, pamuklu kumaşlar ve deri kullandık. Yüz şekillendirmesi iğne ardı tekniği ile yapıldı. Saçları yün iplik kullanılarak berik örgü ile şekillendi. Başlıkta çuha kumaş kullanılarak turalar ile süslendi. Kaftanı geleneksel Türk motifleri ile kanaviçe tekniği ile işlendi. Önlüğü hakiki keten kumaştan olup, üzeri doğadan esinlenerek bezendi. Çarığı hakiki deriden dikişsiz teknik ile yapıldı. Kursiyerlerimin özverili, sabırlı ve titiz çalışmaları; ustalık yolunda ilerlediklerini kanıtlıyor. Bu başarılı hanımların yollarının açılmasını, onlara istihdam oluşturulmasını ümit ediyorum. İnanıyorum ki marifetli eller kültür turizmine ve ekonomimize katkı sağlayacaktır. Hem Kütahya’mız hem kadınlarımız kazanacak. Biliyoruz ki sanatı yapan değil, destek verenler yaşatır; değer verenler geleceğe taşır" ifadelerini kullandı.

Kursiyerler Fatma Ovacık ve Gülnur Uslu, kursun kendilerine büyük bir heyecan kattığını ifade etti.