Kütahya Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve UNESCO kursiyerlerinin yıl sonu sergisi, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından açıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, stantları gezerek el emeği göz nuru ürünleri tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Işık, kursiyerleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Üreten kadınları her şartta desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Işık, “Kütahya’nın kültür ve sanat şehri olması nedeniyle birçok alanda hem var olan sanatçılarımızdan yararlanmak hem de yeni sanatçıları şehrimize kazandırmak amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve Kütahya Belediyemiz iş birliğiyle yıl boyu bazı konularda birçok kursiyerimizin katıldığı kursları açıyoruz. Kursiyerlerimiz bu emeklerini bir ürünü dönüştürüyor, yılın sonunda da Kütahyalı hemşehrilerimiz sizlerin el emeği göz nuru ürünlerinizi görebilmeleri için bir yerde sergilememiz gerekiyor. Burası da bu hedeflendiği sergi için hazırlandı. Bugün sizlerin ürünlerini bu sergide vatandaşlarımızla buluşturmak için burada bu işi yapıyoruz. Katılımınız ve emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu çerçevede, Geleneksel Sanatlar Genç Kuluçka Merkezi projesi içinde 55 kurs açmışız, bin 146 kursiyerimiz bu kurslara katılmış. Kursla ilgili giderler Belediyemiz tarafından karşılanırken emeği veren hocalarımız da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından karşılandı. Her iki kurum birlikte bu imkânı sizlere hazırlamaya çalıştı. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Bizler de sizlerin bu eserlerini görmekten ziyadesiyle mutlu olacağız. Yeni kurslarımızda buluşmak, hemşehrilerimize yeni sanat becerileri kazandırmak dileğiyle bir kez daha kursta emek veren tüm kursiyerlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz, onlara fedakârlık gösteren aile bireylerine teşekkür ediyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze ve Belediyemiz çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu kursların mahallelerimizde açılmasına özen gösteren, talep eden mahalle muhtarlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.