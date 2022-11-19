Kütahya’da, Emek Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadın üreticiler stant açarak, ürünlerini satışı sundu.

Kütahya’da, Emek Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadın üreticiler stant açarak, ürünlerini satışı sundu.

Kütahya Belediyesi’nin organizasyonu ile kurulan 30 stantta 120 üretici kadın evlerinde ürettikleri yiyecek, giyecek ve hediyelik eşyalarını satarak aile bütçelerine katkı sağladı.

Kütahya Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Kadriye Kara, "Kadınlarımızın evlerinde ürettikleri ürünleri burada satma imkanı buldu. Buradaki yiyecekler tamamen doğal. Hediyelik eşyalar ise tamamen el emeği göz nuru. Kadın Kooperatifi olarak burada 4 standımız var. Burada toplamda 30 stant ve 120 üretici kadın var" dedi.

Bez bebek üretimi yapan Zeynep Cin, "Kütahya’da el sanatı ile uğraşan çok insan var. Çok ihtiyacı olan insan var. Biz sosyal yardım kabul etmiyoruz. El emeğimizi satarak aile bütçemize katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya’daki kadınlarımız el emeği göz nuru veya yaptıkları küçük hediyelik eşyaları burada satışa sunuyor. Hepsini tek tek ziyaret ederek hayırlı işler diledik. Talep gelmesi halinde Kütahya’mızda bu tür etkinlikleri bundan sonra arttıracağız. Belediyemizin önü ücretsiz olarak, bu tür taleplere her zaman açıktır olmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı.