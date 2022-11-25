Çocuk Hakları Film Festivali (ICRFF), yeni bir seçkiyle kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’da başladı.

Çocuk Hakları Film Festivali (ICRFF), yeni bir seçkiyle kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’da başladı.

Kendi alanında özel bir film arşivine sahip olan festival; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Kütahya Valiliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği ve Kütahya Belediyesi iş birliğinde yürütülüyor.

Bu yıl 11. kez düzenlenen festivale Türkiye’nin yanı sıra 44 ülkeden gönderilen 193 filmin değerlendirilmesi sonrası 64 filmle, çocuk haklarına yaklaşım biçimlerinden örnekler yer alıyor.

Programdaki film seçkileri, “Çocuk Yönetmenler”, “Yetişkin Gözünden Çocuk Hakları” ve “Çocuk Hakları Konulu Uzun Metraj Filmler” olarak alt başlıklarından oluşuyor.

Çocukların katılım haklarını desteklemek amacıyla “Çocuk Yönetmenler” bölümünde 18 yaş altındaki yönetmenlerin, her tür ve konudaki filmlerinin de yer aldığı festivalde, diğer filmler ise akademisyenler tarafından çocukların yaş gruplarına göre sınıflandırıldı.

26 Kasım’a dek sürecek festival boyunca Kütahya’da seyircilerle buluşturulacak

filmler, 4 gün boyunca çocuklar ve yetişkinler tarafından çevrimiçi olarak izlenebilecek.

Telif sahiplerinin özel izinleriyle orijinal dilde gösterime girecek filmlere, https://www.icrff.org adresinden Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak ücretsiz erişim sağlanabiliyor.

Çocuk haklarıyla ilgili sanatsal-kültürel üretimlerin artırılması ve çocuk katılımının desteklenmesinin hedeflendiği festivalde yetişkinler tarafından yapılan filmlere En İyi Kısa Metrajlı Film ve En İyi Uzun Metrajlı Film ödülleri verilecek.

Ödül sahipleri 27 Kasım, saat 19.00’da, sosyal medya canlı yayınında açıklanacak.