2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Kütahya Özel Eğitim Uygulama Okulunda görev alacak olan ücretli öğretmenlerin mesleki çalışma programı açılışı gerçekleştirildi.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Kütahya Özel Eğitim Uygulama Okulunda görev alacak olan ücretli öğretmenlerin mesleki çalışma programı açılışı gerçekleştirildi.

Açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur tarafından yapılan "Özel Eğitim, Tanılama ve Yerleştirme Süreçleri, Bireysel Eğitim Planı Hazırlama, Bireysel Öğretim Programı" gibi konularda Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliği ile eğitimlerin verileceği program 3 gün sürecek.

Özel Eğitim Uygulama Okulunda ücretli öğretmenlere seslenen Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını, başarılı, sağlıklı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, herkese çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.