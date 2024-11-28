Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Vizyonunda Meslek Seçimi ve Kariyer Planlaması" başlıklı panel, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panel öncesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Çizgilerle Gazze Resim Sergisi" ziyaret edildi. Sergide, öğrenciler Gazze’nin günlük yaşamını ve karşılaştıkları zorlukları resimlerle anlatarak farkındalık oluşturmayı hedefledi. Serginin ardından başlayan programda, Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi Felsefe Öğretmeni Murat Anıl, Dünya Felsefe Günü’nün anlam ve önemi üzerine bir konuşma yaptı.

Panel oturumunda, meslek seçimi ve kariyer planlamasının bireyler ve toplum için önemi ele alındı. Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, gençlere kariyer yolculuğunda nelere dikkat etmeleri gerektiğini aktarırken, Dr. Abdurrahman Baş ise iş dünyasında başarılı olmanın yollarını ve kendini tanımanın önemini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel ilkeleri ve hedefleri üzerinde de durulan panelde, bu modelin öğrencilere bireysel yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatları sunduğu ifade edildi. Eğitim sistemindeki yenilikçi yaklaşımların, gençlerin gelecek hedeflerine ulaşmalarında önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Panel sırasında öğrenciler, meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında yetkililere sorular yöneltti. Kişisel özelliklere göre meslek seçimi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin gelecek potansiyeli gibi konulara dair gelen sorular, uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde yanıtlandı.

Program sonunda, öğrencilerin kariyer planlamalarında bilinçli adımlar atmalarının önemi vurgulandı. Panel, gençlerin geleceğe dair vizyonlarını genişletmelerine ve kariyer hedeflerini doğru belirlemelerine yönelik yeni bakış açıları kazandırdı.