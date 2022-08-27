Kütahya Belediyesi’nin destekleri ile Kütahya Okmeydanı’nda düzenlenen Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Zafer Kupası müsabakalarına katılan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, tesis önünde kurulan stantları, Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulübü Başkanı Selim Erduğan ile birlikte gezdi.

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