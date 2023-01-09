Şef Alpay Batu eşliğinde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği korosu, performansıyla Kütahyalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi, Akşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nu misafir etti. Türk Sanat Müziğinin çeşitli makamlarında 7 solo, 10 Türk Sanat Müziği eseri seslendiren koro, sanatseverleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkardı.

Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline başarı belgesi

Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline başarı belgesi

Akşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

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