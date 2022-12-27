Kütahyalı merhum halk ozanı Hisarlı Ahmet anısına düzenlenen ’Türk Halk Müziği Ses Yarışması’ sonuçlandı ve derece girenlerin ödülleri takdim edildi.

Kütahyalı merhum halk ozanı Hisarlı Ahmet anısına düzenlenen ’Türk Halk Müziği Ses Yarışması’ sonuçlandı ve derece girenlerin ödülleri takdim edildi.

Geceye sanatçı İzzet Altınmeşe de katılarak, verdiği konserle Kütahyalıları coşturdu.

130 kişinin katıldığı ’Hisarlı Ahmet Türk Halk Müziği Ses Yarışması’nda birinciliği Senanur Kaya, ikinciliği Muhammed Furkan Yanıkkaya ve üçüncülüğü de Alper Yıldırım elde etti.

Derece elde eden yarışmacılar eserlerini de seslendirirken, para ödülleri Belediye Başkanı Alim Işık tarafından takdim edildi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Önümüzdeki yıl Cumhuriyet’in ilanının 100. yılında en az bu etkinlikler kadar etkinliği şehrimizde planladık. Ülkemize sanat alanında değer katan birçok kıymetli üstadı bu şehirde ağırlayacağız” dedi.