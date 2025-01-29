Kütahya’nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla hazırlanan Turizm Master Planı, Vali Musa Işın başkanlığında düzenlenen toplantıda detaylı şekilde ele alındı. Kütahya Valiliği himayesinde, Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) koordinasyonunda yürütülen plan kapsamında, kentin turizmdeki rolünü güçlendirecek stratejiler değerlendirildi.

Toplantıya Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, kurum müdürleri ve iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Musa Işın, Kütahya’nın turizm potansiyelinin ulusal ve bölgesel kalkınma planları doğrultusunda geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini vurgulayan Işın, turizmde ulusal ve küresel eğilimlerin dikkate alındığını ve sürdürülebilir, rekabetçi bir turizm anlayışının benimsendiğini ifade etti.

Vali Işın, Kütahya’nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için somut adımlar atılacağını belirterek, master planın ölçülebilir hedeflerle şekillendirileceğini söyledi.

Toplantıda, Kütahya’nın turizmde cazibe merkezi haline gelmesi için yürütülen projelerin yanı sıra, tanıtım stratejileri de ele alındı. Master planın tamamlanmasının ardından Kütahya’nın ulusal ve uluslararası turizm arenasında daha görünür hale geleceği ve güçlü bir turizm kimliği kazanacağı ifade edildi.

Vali Işın, Kütahya’nın turizm potansiyelini etkin şekilde hayata geçirmek için tüm paydaşlarla kararlı bir şekilde ilerleyeceklerini vurgulayarak, sürecin Kütahya’nın ekonomik ve kültürel kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.