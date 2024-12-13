Kütahya’da, kentin turizm potansiyelini artırmaya yönelik hayata geçirilecek olan Turizm Master Planı için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliği himayesinde, Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) koordinasyonunda, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Turizm Master Planı kapsamında yürütülen çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Işın, Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların ayrıntılarını yakından takip ettiğini belirterek, Kütahya ilinin ulusal ve bölgesel kalkınma planlarına uygun olarak geliştirilecek turizm potansiyeline dikkat çekti. Kütahya’nın turizmdeki rolünün güçlendirilmesi amacıyla ulusal ve küresel trendlerin göz önünde bulundurulduğunu belirten Vali Işın, bu doğrultuda hedeflenen sayısal ve ölçülebilir başarılarla şekillendirilecek bir master planı oluşturulması için gerekli planlamaların yapıldığını ifade etti.

Bu süreçte, sürdürülebilirlik ve rekabetçilik ilkeleri öncelikli olarak ele alınacak ve Kütahya’nın kültürel, tarihi ve doğal mirası daha geniş kitlelere tanıtılacak. Bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi için somut adımlar atılacak. Planın tamamlanmasının ardından, Kütahya’nın turizmdeki ulusal ve uluslararası bilinirliği artacak ve daha güçlü bir turizm kimliği kazanması sağlanacak. Vali Musa Işın, Kütahya’nın turizm potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılması için tüm paydaşlarla birlikte kararlı adımlar atılacağını ve bu sürecin Kütahya’nın kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Toplantı, Kütahya’nın turizm potansiyelini en üst düzeye taşımak için ortak bir hedef doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde hareket etme kararlılığıyla sona erdi.