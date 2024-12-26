Kütahya, sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya imza attı. Kütahya Şehir Hastanesi ve Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nin "Anne Dostu Hastane" unvanı almasıyla birlikte, ildeki tüm doğum yapılabilen kamu hastaneleri bu önemli statüye sahip oldu.

"Anne Dostu Hastane" unvanı, anne ve bebek sağlığını ön planda tutan, mahremiyeti esas alan ve modern doğum standartlarını benimseyen sağlık tesislerine veriliyor. Bu unvan kapsamında, tek kişilik doğum odalarında, yanında bir yakını ile ev konforunda doğum imkanı sağlanıyor. Doğum sonrası anne ve bebek arasında en kısa sürede ten tene temas başlatılıyor.

Emzirme desteği, doğum öncesi ve sonrası bakım, aile eğitimleri ve bebek dostu ortamlar gibi kaliteli hizmetler sunuluyor.

Ayrıca, "Anne Dostu Hastane" unvanı, Sağlık Bakanlığı’nın "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında belirlediği önemli kriterlerden biri olarak kabul ediliyor.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, yaptığı açıklamada Kütahya’nın bu alanda Türkiye’de örnek bir il olduğunu belirterek şunları söyledi: “Emet Devlet Hastanesi ve Kütahya Şehir Hastanesi’nin Anne Dostu Hastane unvanını almasıyla, Kütahya’daki tüm doğum yapılabilen kamu sağlık tesisleri bu statüye ulaşmıştır. Diğer illerde benzer çalışmalar yapılmakla birlikte Kütahya bu alanda bir ilki gerçekleştirmiştir. Tüm sağlık çalışanlarımız ile gebelik sürecinde gebelerin, bebeklerin ve ailelerin yanında olmak için seferber olmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim.”