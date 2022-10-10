Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlilerince 34 anne ve anne adayı veli ve okul öğretmenine eğitim verildiği bildirildi.

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlilerince 34 anne ve anne adayı veli ve okul öğretmenine eğitim verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde Mimar Sinan Ortaokulu velilerine ve okul öğretmenlerine yönelik anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 34 kişiye eğitim verilmiş, “UYUMA” uygulaması anlatılmış, “İki Ekmek” isimli kısa filmi izlettirilmiştir” denildi.