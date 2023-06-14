Kütahya’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Emet Belediye Meclis üyesi İsmail Hakkı Kurt’un da içinde bulunduğu araç, Çavdarhisar-Kütahya yolu Abaş köyü yakınlarında karşı yönden gelen Hüseyin Dinç yönetimindeki 43 FH 441 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Emet Belediye Meclis üyesi İsmail Hakkı Kurt’un eşi Emine Kurt olay yerinde, diğer ağır yaralı Kezban Semiz ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.