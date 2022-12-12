Kütahya’da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, güvenlik kameralarınca kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kütahya’da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, güvenlik kameralarınca kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde Kütahya’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası kameralarca kaydedildi. Kayda geçen kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü.

Kentin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar tarafından kaydedilen kazalarda 3 kişi yaralanırken, yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.