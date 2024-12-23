Kütahya’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü.

Fuat Paşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, otomobil bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Diğer kazada, Sevgi Yolu üzerinde kalabalıkta hıza ilerleyen motosikletin yayaya çarptığı görülüyor. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, Menderes Caddesi’nde gerçekleşen üçüncü kazada ise, minibüsün karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptığı kameraya yansıdı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazalarda can kaybı olmazken, kazaların en çok dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirlendi.