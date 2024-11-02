Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediye personelinin üyesi olduğu Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanlığı, işveren sendikası SODEMSEN ve idare (Personel A.Ş) arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.KÜTAHYA (İGFA) - Görüşmeler sonucunda, personel maaşlarında farklı ödenek başlıkları altında iyileştirmeler gerçekleştirildi. İmzalanan sözleşme ile: Brüt yevmiye yüzde 37, yakacak yardımı yüzde 13, çocuk parası yüzde 84, çocuk öğrenim yardımları tutarlarında: İlkokul yüzde 415, ortaokul yüzde 393, lise yüzde 376 ve üniversite yüzde 340 oranında artırıldı. Evlilik yardımı yüzde 311 ve askerlik yardımı yüzde 761 oranında artış gösterdi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, toplu iş sözleşmesinin personele ve belediyeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, maaş zammı oranı belirlenirken çalışanların refahının ön planda tutulduğunu ve yeni tutarın diğer belediyelerin maaş iyileştirmelerine paralel olarak gerçekleştirildiğini belirtti.