Kütahya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu şehir çıkışında meydana geldi.

Kütahya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu şehir çıkışında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Afyonkarahisar istikametine seyretmende olan 03 DA 340 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve sulama kanalı devrildi. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından tır çekici marifeti ile su kanalından çıkarıldı.