30 dakikalık çalışma sonucu sıkıştığı araçtan çıkartılan Ufuk T., ilk müdahalesinin ardandan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Ufuk T. yönetimindeki 34 HJ 6414 plakalı tır, Kütahya-Eskişehir karayolu 18. kilometresinde aynı istikamete gitmekte olan Hüseyin K. idaresindeki 06 EB 084 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, Ufuk T., araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kütahya’da tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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