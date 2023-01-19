Kütahya Valiliği himayesinde, Tip 1 diyabetli çocukların yaşam konforunu artırmak amacıyla 2022 yılında başlatılan kan şeker ölçüm cihazı ve sensör desteğinin bu yıl da devam ettiği bildirildi.

Kütahya Valiliği himayesinde, Tip 1 diyabetli çocukların yaşam konforunu artırmak amacıyla 2022 yılında başlatılan kan şeker ölçüm cihazı ve sensör desteğinin bu yıl da devam ettiği bildirildi.

Tip 1 Diyabetli 81 çocuk daha dağıtılan sensörler sayesinde küçücük parmaklarını defalarca kez delerek şeker testi yapmak zorunda kalmayacak.

Hayırsever iş insanlarının destekleriyle alınan kan şeker ölçüm cihazı ve sensörlerin dağıtım töreni Vali Ali Çelik’in katılımıyla Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde yapıldı.

“Hatice’nin mektubu duygulu anlar yaşattı”

Vali Ali Çelik, konuşmasına Tip 1 diyabetli 10 yaşındaki Hatice Yolcu’nun kendisine yazdığı mektubu okuyarak başladı. 4 yaşından itibaren yaşadığı zorlukları anlatan Hatice’nin “Sensörle birlikte hayatım öyle kolaylaştı ki. Bu alet şekerimin yükseleceğini, düşeceğini oklarla gösteriyor. Artık canım yanmıyor, parmaklarım acımıyor” ifadelerinin yer aldığı mektup salondakilere duygusal anlat yaşattı.

“Mücadelenin kahramanları ailelerimiz ve çocukları”

Tip 1 diyabetli çocuklara ve ailelerine “mücadelenin kahramanları” diye seslenen Vali Ali Çelik, “ Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çocuklarımızın yaşadığı sıkıntının çözümü için adım atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı’yla devletin kendi prosedüründe işleyecek organizasyona dönüştü ki bu da çok değerli” dedi.

Konuşmasında hayırsever iş insanlarına teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Güzel bir iş birliği, toplumumuzda birbirimizi anlamak için gösterilen çabanın karşılığının ne kadar değerli olabileceğinin göstergesi sembol bir gün yaşıyoruz. Destek veren iş insanlarımıza en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, 2022 yılında Tip 1 Diyabetli 178 çocuktan 81’ine sensör ve okuyucu dağıtıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik, destek veren iş insanlarına teşekkür belgesi verdi.