Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, alternatif ürünlerin üretim ve yaygınlaştırılması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla, Domaniç Çamlıca Girişimci Kadınları Üretim ve İşletme Kooperatifi kadın üreticilerine ilçe müdürlüğü Ziraat Mühendisi Gönül Dursun tarafından Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen kursun tamamlanmasından sonra ve kursiyerlere belgeleri takdim edildi.