Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü arasında, devlet ormanı olarak daha önceden sınırlandırılması yapılan ancak tapuya tescili yapılamayan birimlerin tespiti ve yapılacak çalışmalara yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil ve Eskişehir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Cevdet Kılıç Başkanlığında yapılan toplantıya, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Taner Nişancı, Eskişehir Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Fedai, Kütahya Kadastro Müdürü Saadettin Aydın, Şube Müdürleri ve Mühendisler katıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında kalan önceki yıllarda devlet ormanı olarak belirlenen alanlardan tapuda orman vasfı ile tescili sağlanmamış köy ve mahallelerin tescilinin sağlanması konularının görüşüldüğü toplantıda, tescilsiz ormanların tesciline yönelik yol haritası çizildi.

Yapılan toplantı sonucunda, çalışma yapmaya müsait ve aciliyet arz eden köyler ile ilgili 2023 ve 2024 yılı planlaması yapıldı ve tutanaklar düzenlendi.