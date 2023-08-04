Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde tayinleri çıkan Şube Müdürleri Mustafa Ağca Okur ve Zeki Atik için veda yemeği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” İl dışına tayin olmaları dolayısıyla önümüzdeki günlerde Müdürlüğümüzdeki görevlerinden ayrılacak olan Şube Müdürlerimiz Mustafa Ağca Okur ve Zeki Atik için Kütahya Öğretmenevinde veda yemeği düzenlendi. Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit, Şube Müdürlerimiz Mustafa Ağca Okur ve Zeki Atik’e plaket vererek ilimizdeki hizmetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür etti ve yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi” ifadelerine yer verildi.